Çorum'da Bisiklet Sürücüsü Otomobil Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

Çorum'un Alaca ilçesinde bir otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yozgat Caddesi'nde bisikletiyle seyir halinde olan Mehmet Koca'ya (59) plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Koca, olay yerinde hayatını kaybederken, kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Koca'nın cenazesi Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - ÇORUM