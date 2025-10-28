Haberler

Çorum’da Bıçaklama Olayı: Bir Çocuk Yaralandı

Çorum’da Bıçaklama Olayı: Bir Çocuk Yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'un Kale Mahallesi'nde tartışma sırasında bıçaklanan 18 yaş altındaki M.K., hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili A.C.D. adlı şahıs polis tarafından aranıyor.

Çorum'da tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanan çocuk yaralandı.

Olay, Kale Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşları 18'den küçük olduğu öğrenilen M.K. ile A.C.D. arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.K. bacağından bıçaklanarak yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

A.C.D. olay yerinden kaçarken, yaralı M.K. yakında bulunan Fatih Anadolu Lisesi'ne sığındı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Peş peşe 2 deprem daha

Koca kent beşik gibi sallanıyor! Balıkesir'de peş peşe iki deprem daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Tekin'den okullara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterinin asılmasıyla ilgili eleştirilere yanıt

Muhalefeti ayaklandıran tartışmaya Bakan Tekin noktayı koydu
Volkan Demirel Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni adresi

Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni adresi
Dizi sektöründe rekor ücret! En çok kazanan kadın oyuncu belli oldu

Bölüm başına servet kazanıyor! Dizi dünyasında rekor ücret
İstanbul'da hastanede korkutan yangın! Dumanlar gökyüzüne yükseldi

İstanbul'da hastanede korkutan yangın! Dumanlar gökyüzüne yükseldi
Bakan Tekin'den okullara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterinin asılmasıyla ilgili eleştirilere yanıt

Muhalefeti ayaklandıran tartışmaya Bakan Tekin noktayı koydu
2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilana çıkıldı

2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilan verildi
Papa'nın ziyareti öncesi İznik'te tarihi keşif

Papa'nın ziyareti öncesi tarihi keşif! Polis 24 saat nöbet tutuyor
2 kız kardeşin ölümüne neden alkollü sürücüden akılalmaz savunma

2 kız kardeşin ölümüne neden alkollü sürücüden vahim savunma
Türkiye'nin yeraltı hazinesi! Altın yatakları dünyanın gündeminde

Türkiye'nin yeraltı hazinesi! Altın yatakları dünyanın gündeminde
Bahis skandalı sonrası Türk futbolunu ne bekliyor? İşte atılacak adımlar

Bahis oynayan hakemleri ne bekliyor? İşte atılacak adımlar
'Hiç aklıma getirmezdim' diyen Süleyman Soylu'dan CHP'ye İmamoğlu yanıtı

"Bu hiç aklıma gelmezdi" diyen Soylu'dan CHP'ye İmamoğlu yanıtı
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta!
Teknoloji devi 30 bin kişiyi işten çıkarıyor! Şirket tarihinin en büyüğü

Teknoloji devi tarihinin en büyük işten çıkarma operasyonunu başlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.