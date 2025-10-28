Çorum’da Bıçaklama Olayı: Bir Çocuk Yaralandı

Çorum'da tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanan çocuk yaralandı.

Olay, Kale Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşları 18'den küçük olduğu öğrenilen M.K. ile A.C.D. arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.K. bacağından bıçaklanarak yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

A.C.D. olay yerinden kaçarken, yaralı M.K. yakında bulunan Fatih Anadolu Lisesi'ne sığındı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. - ÇORUM