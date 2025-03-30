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Çorum'da Bayram Sabahı Yangın: 1 Ölü, 5 Yaralı

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Çorum Gülabibey Mahallesi'nde sabah saatlerinde çıkan yangında 19 yaşındaki Doğan Çördük hayatını kaybederken, 5 kişi dumandan etkilendi. Yangın, diğer evlere sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Çorum'da bayram sabahı yangın faciası: 1 kişi öldü, 5 kişi dumandan etkilendi

ÇORUM - Çorum'da çıkan ev yangınında 19 yaşındaki genç hayatını kaybederken, 5 kişi dumandan etkilendi.

Olay, sabah saatlerinde Gülabibey Mahallesi Malazgirt Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki 3 katlı binanın 1'inci katındaki evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında 19 yaşındaki Doğan Çördük hayatını kaybederken, dumandan etkilenen R.A. ve M. K. ekipler tarafından binadan tahliye edilerek Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde polis ekipleri tarafından yapılan incelemeler neticesinde hayatını kaybeden Doğan Çördük'ün cenazesi morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çorum'da Bayram Sabahı Yangın: 1 Ölü, 5 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET CAN KÖR - 3.Sayfa
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