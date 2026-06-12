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Çorum'da balkondan düşen çocuk ağır yaralandı, ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi

Çorum'da balkondan düşen çocuk ağır yaralandı, ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi
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Çorum'da bir apartmanın 4. katındaki balkondan düşerek ağır yaralanan 5 yaşındaki M.E.E., ambulans helikopterle Ankara'ya nakledildi.

Çorum'da bir apartmanın 4'üncü katındaki balkondan düşerek ağır yaralanan 5 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.

Olay, Buharaevler Mahallesi Silimkent Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 yaşındaki M.E.E., ailesiyle birlikte yaşadığı apartmanın 4'üncü katındaki evin balkonundan aşağı düştü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı çocuk Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan M.E.E., hayati tehlikesinin sürmesi sebebiyle ambulans helikopterle Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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