Çorum’da asayiş uygulamalarında silah ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi

Çorum'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 3 adet silah ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, il merkezinde 4-11 Eylül tarihleri arasında 115 uygulama gerçekleştirildi. Denetimlerde 27 kahvehane ve kıraathane, 24 kafe, 26 çay ocağı, 11 oyun salonu ve 12 otopark kontrol edilirken, 2 bin 751 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı.

Yapılan kontrollerde 2 tabanca ve 1 av tüfeği olmak üzere 3 silah, 1 kesici-delici alet, 653 adet sentetik ecza, 20,97 gram metamfetamin ve 25,18 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise bin 324 araç da kontrol edildi. Kural ihlali yaptığı belirlenen 5 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı