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Çorum'da Arkadaşları Tarafından Park Halinde Bulunan Genç Ölüm Bulundu

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Çorum'da 31 yaşındaki Hakan Kabakçı, arkadaşları tarafından park halindeki kamyonetinde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve ölüm sebebinin otopsi ile belirleneceği öğrenildi.

Arkadaşları tarafından park halindeki aracında ölü bulundu

ÇORUM - Çorum'da 31 yaşındaki şahıs arkadaşları tarafından park halindeki kamyonetinde ölü bulundu.

Olay, Kale Mahallesi Hacı Kerim Caddesi İçeri Dere Bağları mevkiindeki sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde arkadaşlarıyla alkol alan 31 yaşındaki Hakan Kabakçı, daha sonra park halindeki 01 KM 746 plakalı kamyonetinde kaldı. Sabah saatlerinde aracın yanına gelen arkadaşları Hakan Kabakçı'yı ardında hareketsiz halde buldu. Arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hakan Kabakçı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ve polis ekipleri tarafından araçta ve sokakta yapılan incelemelerin ardından Hakan Kabakçı'nın cenazesi morga kaldırıldı. Hakan Kabakçı'nın kesim ölüm sebebinin otopsi incelemesi neticesinde belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL CAN ÖZEKER - 3.Sayfa
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