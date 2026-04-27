Çorum'da aranan 24 şahıs yakalandı

Çorum'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, hakkında yakalama kararı bulunan 24 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 20-27 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, haklarında yakalama kararı bulunan 3'ü "dolandırıcılık" suçu, 2'si "hırsızlık" suçu ve 2'i "cinsel suçlar"dan olmak üzere toplam 24 şahıs yakalandı.

Hakkında kayıp ihbarında bulunan 1'i kadın 5 kişi de ekipler tarafından bulundu. Kayıp 1 kişinin bulunması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - ÇORUM

