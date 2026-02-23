Haberler

Çorum'da aranan 20 şahıs yakaladı

Güncelleme:
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar neticesinde 20 kişiyi yakaladı. 16-23 Şubat tarihleri arasında yapılan denetimlerde çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan şahıslar ele geçirildi.

Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde hakkında yakalama kararı bulunan 20 kişi yakalandı.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 16-23 Şubat tarihleri arasında yapılan denetimlerde, haklarında çeşiti mahkemelerce yakalama kararı bulunan 20 şahıs yakalandı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
