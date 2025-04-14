Çorum'da Araçta Silahla Vurulmuş Bir Şahıs Bulundu

Aracında silahla vurulmuş halde ölü bulundu

ÇORUM - Çorum'da bir şahıs aracında silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, Ak Kent Mahallesi Akkent TOKİ Konutları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 30 yaşındaki Muhammet Fatih Kılıçarslan, tali yolda park edilmiş 06 AL 0624 plakalı aracında ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Kılıçarslan'ın av tüfeğiyle vurulması neticesinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde ise araçta bulunan tüfeğin iple kurulan düzenekle ateşlendiği tespit edildi. Kılıçarslan'ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Kılıçarslan'ın intihar ederek yaşamına son verdiği değerlendirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.