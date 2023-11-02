Çorum'da araç alım satımı kavgası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Çorum'da araç alım satımındaki anlaşmazlık nedeniyle çıkan kavgada bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı. Uzman çavuş Hasan A. tabancayla ateş açarak Celalettin Akgül'ü öldürdü, Murat Şahin'i ağır yaraladı. Şüpheli Hasan A. ise polis tarafından yakalandı ve adliyeye sevk edildi.

ÇORUM'da araç alım satımındaki anlaşmazlık nedeniyle çıkan kavgada Celalettin Akgül'ü (47) tabancayla vurarak öldüren, Murat Şahin'i de (52) ağır yaralayan uzman çavuş Hasan A., (32) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kale Mahallesi'nde dün uzman çavuş Hasan A. ile araç alım satımı işi ile uğraşan Mehmet Şahin ve Celalettin Akgül arasında tartışma çıktı. Otomobil satışındaki anlaşmazlık nedeniyle çıkan tartışmada, uzman çavuş Hasan A., tabancasını çekip Akgül ile Şahin'i vurdu. Celalettin Akgül hayatını kaybederken ağır yaralanan Mehmet Şahin ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Şüpheli Hasan A. ise kısa süre sonra polis ekiplerince yakalandı. Polis, şüphelinin üzerinden 1, olay yerinde ise 2 tabanca buldu.

Şüpheli Hasan A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.