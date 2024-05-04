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Çorum'da apartmandan düşen beton parçaları otomobilin üzerine düştü

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Çorum'un Alaca ilçesinde bir apartmandan kopan beton parçaları park halindeki otomobilin üzerine düştü. Olay sırasında apartmanın önünde kimsenin olmaması ise ihtimal faciayı önledi.

Çorum'un Alaca ilçesinde bir apartmandan kopan beton parçaları park halindeki otomobilin üzerine düştü. Olay sırasında apartmanın önünde kimsenin olmaması ise ihtimal faciayı önledi.

Olay, Yıldızhan Mahallesi Ali İhsan Yurdeşen Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hacı Dursun'a ait park halindeki otomobilin üzerine apartman saçağından kopan beton parçaları düştü. Düşen parçalar sebebiyle otomobilin camı kırılırken kaportasında da hasar meydana geldi. Olay anında sokakta kimsenin olmaması ihtimal faciayı önledi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Alaca Çorum Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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