Apartmanın 8. katından düşen adam hayatını kaybetti

Çorum'un Ulukavak Mahallesi'nde 50 yaşındaki Süleyman Dinçay, apartmanın 8'inci katından düşerek hayatını kaybetti. Olay hakkında inceleme başlatıldı.

Çorum'da bir apartmanın 8'inci katından düşen adam hayatını kaybetti.

Olay, Ulukavak Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerindeki binada ikamet eden Süleyman Dinçay (50), henüz bilinmeyen sebeple apartmanın 8'inci katından beton zemine düştü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde, Dinçay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerine gelen Süleyman Dinçay'ın yakınları, sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Dinçay'ın cansız bedeni, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
