Çorum'da Anız Yangını Zincirleme Kazaya Neden Oldu

Çorum'da Anız Yangını Zincirleme Kazaya Neden Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da anız yangınından çıkan dumanın görüş mesafesini düşürmesi sonucu 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çorum'da anız yangınından çıkan yoğun dumanın görüş mesafesini düşürmesi sonucu 7 aracın karıştığı zincirleme kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum-Laçin yolu Bayat Gediği mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında çıkan anız yangınının dumanı, kara yolunda görüş mesafesini düşürünce 7 araçlı zincirleme kazaya neden oldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 19 TU 322 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Antalya'da son 95 yılın sıcaklık rekoru kırıldı

Termometreler rekora gidiyor! O kentimizde son 95 yılın en sıcak günü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sözleriyle evli kadınları ayağa kaldırdı: Evde kocanı karşılamadan önce...

Sözleriyle evli kadınları ayağa kaldırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.