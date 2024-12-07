Çorum'da Alacak Verecek Meselesi Cinayetle Sonuçlandı

Çorum'da alacak verecek meselesi yüzünden bir kişiyi iş yerinde bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

Olay, dün gece Ulukavak Mahallesi Damat Şükrü 3. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Y. alacak verecek meselesini konuşmak için Ayhan Doğan'ın iş yerine gitti. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yanındaki bıçakla Ayhan Doğan'ı ağır yaralayan F.Y., olay yerinden kaçtı. Bir süre sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yaşananları anlatan F.Y., teslim olmak istediğini belirtti. Adrese giden sağlık ekipleri, Doğan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Doğan'ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Cinayet zanlısı F.Y. ise gittiği köyde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.Y. Çorum Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı. - ÇORUM