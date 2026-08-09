Çorum'da kız kaçırma kavgası: 4 yaralı

Çorum'da akrabalar arasında 'kız kaçırma' meselesi yüzünden çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Olay, Çepni Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında kız kaçırma meselesi nedeniyle husumet bulunduğu iddia edilen akrabalar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine C.Ç. silahla vurularak, F.Ç. bıçakla, D.Ç. ve S.Ç. ise darp sonucu yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan C.Ç.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kavga sonrası kaçan şüpheli A.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı