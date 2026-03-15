Metrelerce yükseklikten beton zemine düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Çorum'un İskilip ilçesinde apartmanın 3'üncü katındaki dairenin penceresinden düşen 82 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Olay, 100. Yıl Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte yaşayan Ramazan Uludağ (82), henüz belirlenemeyen bir nedenle apartmanın 3. katındaki dairenin penceresinden beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Uludağ'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından yaşlı adamın cenazesi, otopsi yapılmak üzere cenaze nakil aracıyla hastane morguna kaldırıldı. Ağabeyinin camdan düştüğünü ifade eden Salih Uludağ, "Ağabeyimi kaybettik. Camdan düştü. Allah rahmet eylesin. Yaşı gereği akli dengesi biraz sıkıntılıydı" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

