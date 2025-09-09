Çorum'da 7 Aranan Şahıs Yakalandı

Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde aranan 7 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet MüdürlüğüAsayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-8 Eylül tarihleri arasında yapılan denetimlerde haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 2 hırsızlık, 1 yağma suçlarından olmak üzere toplam 7 şahıs yakalandı. Ayrıca, haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 3 erkek şahıs bulun bulunarak ailelerine teslim edildi. - ÇORUM