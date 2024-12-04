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Çorum'da 5 Milyon TL Dolandırıcılık: İki Şüpheli Gözaltına Alındı

Çorum'da 5 Milyon TL Dolandırıcılık: İki Şüpheli Gözaltına Alındı
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Çorum'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, yaşlı bir çifti 5 milyon TL dolandırdı. Şüpheliler polis operasyonuyla yakalandı.

Çorum'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak ağlarına düşürdükleri yaşlı çifti 5 milyon TL dolandıran 2 şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, 28 Kasım'da Çorum'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. (68) ve N.Y. (71) çiftine kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, 'adınız bir soruşturmaya karıştı' dedi. Korku saldıkları çifti ağına düşüren dolandırıcılar, 5 milyon TL dolandırdı. Paraları alan şahıslar kayıplara karıştı. Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan çift ise durumu Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı inceleme başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan fiziki ve teknik çalışmalar neticesinde yaşlı çifti İstanbul'dan Çorum'a gelen E.K. (34) ve Ö.Ü.'nün (23) dolandırıldığı tespit edildi.

Balkonları kullanarak kaçmaya çalıştı

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul'da düzenlenen operasyonda Ö.Ü. isimli şahıs evinde yakalandı. E.K.'nin kaldırdığı rezidansa ise ekipler tarafından operasyon düzenlendi. Polis ekiplerini fark eden E.K., binadaki balkonları kullanarak kaçmaya çalıştı. Şahıs daha sonra rezidanstaki başka bir dairede kıskıvrak yakalandı.

Adliyeye sevk edildiler

Şüphelilerin adreslerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda ise yaşlı çiftin parasının bir kısmı ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli Çorum'a getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.K. ve Ö.Ü., Çorum Adliyesi'ne sevk edildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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