Çorum'da aranan 3 şahıs yakalandı

Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde hakkında yakalama kararı bulunan 3 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 23 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında il merkezinde yürütülen çalışmalar neticesinde haklarında yakalama kararı bulunan 3 şahıs yakalandı. Kayıp olduklarına dair müracatta bulunulan 10 kişi de sağ olarak bulundu. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı