Çorum'da Kapsamlı Denetim: 2 Bin 728 Kişi Sorgulandı

Çorum'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 2 bin 728 şahsın kimlik sorgulaması yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde 114 sabit ve seyir halinde uygulama yapıldı. Uygulamalarda 28 kahvehane ve kıraathane, 25 kafe, 26 çay ocağı, 11 oyun salonu ve 12 otopark kontrol edildi. Denetimlerde 2 bin 728 şahsın kimlik sorgulaması yapılırken, bin 563 araç da kontrol edildi.

Uygulamalar neticesinde, 3 tabanca ve 2 av tüfeği, 1 adet kesici-delici alet, 74 adet sentetik ecza hapı ve 39,05 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı