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Çorum'da Kapsamlı Denetim: 2 Bin 728 Kişi Sorgulandı

Çorum'da Kapsamlı Denetim: 2 Bin 728 Kişi Sorgulandı
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Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde yaptıkları denetimlerde 114 uygulama gerçekleştirdi, 2 bin 728 kişinin kimlik sorgulamasını yaptı, bin 563 aracı kontrol etti. Denetimlerde 3 tabanca, 2 av tüfeği, 1 kesici-delici alet, 74 sentetik ecza hapı ve 39,05 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Çorum'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 2 bin 728 şahsın kimlik sorgulaması yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde 114 sabit ve seyir halinde uygulama yapıldı. Uygulamalarda 28 kahvehane ve kıraathane, 25 kafe, 26 çay ocağı, 11 oyun salonu ve 12 otopark kontrol edildi. Denetimlerde 2 bin 728 şahsın kimlik sorgulaması yapılırken, bin 563 araç da kontrol edildi.

Uygulamalar neticesinde, 3 tabanca ve 2 av tüfeği, 1 adet kesici-delici alet, 74 adet sentetik ecza hapı ve 39,05 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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