Çorum'da 2-9 Ekim'deki 131 asayiş uygulamasında 4 tabanca, 4 av tüfeği ele geçirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Çorum'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde tabanca, tüfek ve çeşitli maddeler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, il merkezinde 2-9 Ekim tarihleri arasında 131 uygulama gerçekleştirildi. Denetimlerde 67 park, 78 okul bölgesi, 51 otopark, 27 yurtlar bölgesi, 24 kahvehane kontrol kontrol edilirken, 2 bin 651 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı.

Yapılan kontrollerde 4 tabanca ve 4 av tüfeği, 96 adet fişek, 9 adet av fişeği, 28 adet sentetik ecza, 4.88 gram sentetik kannobionoid ele geçirildi. Trafik denetimlerinde ise bin 623 araç da kontrol edildi. Kural ihlali yaptığı belirlenen 7 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı