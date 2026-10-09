Haberler

Çorum'da 2-9 Ekim'deki 131 asayiş uygulamasında 4 tabanca, 4 av tüfeği ele geçirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum'da 2-9 Ekim'deki 131 asayiş uygulamasında 4 tabanca, 4 av tüfeği ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince il merkezinde 2-9 Ekim arasında yapılan 131 uygulamada 4 tabanca, 4 av tüfeği, 96 fişek ve çeşitli maddeler ele geçirildi. Denetimlerde 2 bin 651 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı, 7 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Çorum'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde tabanca, tüfek ve çeşitli maddeler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, il merkezinde 2-9 Ekim tarihleri arasında 131 uygulama gerçekleştirildi. Denetimlerde 67 park, 78 okul bölgesi, 51 otopark, 27 yurtlar bölgesi, 24 kahvehane kontrol kontrol edilirken, 2 bin 651 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı.

Yapılan kontrollerde 4 tabanca ve 4 av tüfeği, 96 adet fişek, 9 adet av fişeği, 28 adet sentetik ecza, 4.88 gram sentetik kannobionoid ele geçirildi. Trafik denetimlerinde ise bin 623 araç da kontrol edildi. Kural ihlali yaptığı belirlenen 7 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 13 sitede yayınlandı.
Kahreden son! Evinin yanışını izlerken fenalaşıp öldü

Kahreden son! Gördüğü manzaraya dayanamayıp öldü

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülkenin 54 yıllık ünlü cips markası iflas etti

Ülkenin 54 yıllık ünlü cips markası iflas etti
450 bin liralık çantası konuşulmuştu! Demet Şener'den yeni açıklama

Bu çanta için 1 yıl bekledi, 450 bin lira ödedi: Henüz hiç kullanmadı!
5 kişiye mezar olan binanın betonundan deniz kabukları çıktı

Çöken binada isyan ettiren detay! Betonun içinden bakın ne çıktı
90 yıl sonra bir ilk! Halka açık şekilde kurşuna dizecekler

90 yıl sonra bir ilk! Kurşuna dizilmesini halk canlı olarak izleyecek

Tepki çeken 'Hayırlı olsun' ziyareti! Yorum bombardımanına tutulunca paylaşımı sildi

Tepki çeken ziyaret! Yorum bombardımanına tutulunca paylaşımı sildi
Bu adam nasıl durdurulacak? Yamal'ın görüntüleri olay oldu

Galatasaray taraftarı bu görüntüden hiç memnun kalmadı

Acun Ilıcalı Türk yıldızın peşinde! Çuvalla parayı verip alacak

Para var huzur var! Milli kalecimizi de alıyor