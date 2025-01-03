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Çorum'da 16 Yaşındaki Sürücünün Yol Açtığı Kazada 6 Yaralı

Çorum'da 16 Yaşındaki Sürücünün Yol Açtığı Kazada 6 Yaralı
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün yönetimindeki otomobilin hafif ticari araçla çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, sürücünün cezaevi firarisi olduğu belirlendi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 16 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu-Ankara karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir haline olan H.İ.Y. idaresindeki 06 BUU 757 plakalı hafif ticari araç ile ehliyetsiz sürücü A.B. (16) yönetimindeki 19 EB 007 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan H.V., A.K., C.Y. ve H.B. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, otomobil sürücüsü A.B.'nin sürücü belgesinin olmadığı ve cezaevi firarisi olarak arandığı belirlendi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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