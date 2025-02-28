Devlet Bahçeli: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz

Devlet Bahçeli sessizliğini bozdu
İmralı'daki görüşmeden yeni detay: Öcalan, Bahçeli'nin sağlık durumunu sormuş

İmralı'daki görüşmeden yeni detay: Öcalan, Bahçeli'yi sormuş
İzmir'de 4 büyüklüğünde deprem

İzmir'de korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
AK Parti'den Öcalan'ın çağrısı sonrası ortaya atılan 'pazarlık' iddiasına yanıt

AK Parti'den gündem yaratan Öcalan iddiasına yanıt: Söz konusu değil

Çorum'da 11 Şahıs Yakalandı, Kaçak Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Çorum'da 11 Şahıs Yakalandı, Kaçak Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da polis ekipleri, 21-28 Şubat tarihleri arasında yaptıkları denetimlerde hakkında yakalama kararı bulunan 11 şahısı yakaladı. Aramalarda 12 silah, uyuşturucu ve kaçak maddeler ele geçirildi.

Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde hakkında yakalama kararı bulunan 11 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce 21- 28 Şubat tarihleri arasında il merkezinde 101denetim yapıldı. Denetimlerde 27 kahvehane/kıraathane, 25 kafe, 26 çay ocağı, 12 oyun salonu ve 13 otopark kontrol edilirken, 5 bin 729 şahsın kimlik sorgulaması yapıldı. Denetimlerde hakkında yakalama kararı olduğu tespit edilen 11 şahıs ekipler tarafından yakalandı.

Ekiplerce yapılan aramalarda ise 12 adet silah, 2 adet bıçak, 8 aderşarjör, 106 adet fişek, 223 adet sentetik ecza hapı, 84,70 gram metamfetamin, 7,52 gram uyuşturucu madde içerikli tütün, 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Trafik denetimleri çerçevesinde de 3 bin 646 araç kontrol edildi. Eksiklikleri bulunan 15 araca 226 bin 936TL idari para cezası uygulandı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Rusya, ABD'ye büyükelçi atadı
img

Ev sahipleri dikkat! Süre yarın başlıyor
img

Yavuz Ağıralioğlu nerede?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
IBAN'a para transferi yapanlar dikkat! Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor

Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor
8 metrelik dev yılanı gören Çanakkaleli çiftçi şoke oldu: Daha önce böyle bir şey görmedim

Çanakkaleli çiftçinin bacaklarının titrediği an
Tıp dünyasını şaşırtan olay: Oral ilişkiye giren genç kız hamile kaldı

Tıp dünyası şokta: Oral ilişkiye giren genç kız hamile kaldı
ABD tüm dünyadan altın çekiyor! 600 ton altını ülkeye taşıdılar

ABD tüm dünyadan altın çekiyor! Sebebi ise çok ilginç
Komedyen Özgür Turhan ve eşi Deniz Bağdaş boşandı: Açıklama şekli tepki çekti

Ünlü çift boşandı
Bitcoin milyarderinden şok eden açıklama: Gerekirse böbreğinizi satın

Bitcoin milyarderinden şok eden açıklama: Gerekirse böbreğinizi satın

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.