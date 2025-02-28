Çorum'da 11 Şahıs Yakalandı, Kaçak Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
Çorum'da polis ekipleri, 21-28 Şubat tarihleri arasında yaptıkları denetimlerde hakkında yakalama kararı bulunan 11 şahısı yakaladı. Aramalarda 12 silah, uyuşturucu ve kaçak maddeler ele geçirildi.
Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde hakkında yakalama kararı bulunan 11 şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce 21- 28 Şubat tarihleri arasında il merkezinde 101denetim yapıldı. Denetimlerde 27 kahvehane/kıraathane, 25 kafe, 26 çay ocağı, 12 oyun salonu ve 13 otopark kontrol edilirken, 5 bin 729 şahsın kimlik sorgulaması yapıldı. Denetimlerde hakkında yakalama kararı olduğu tespit edilen 11 şahıs ekipler tarafından yakalandı.
Ekiplerce yapılan aramalarda ise 12 adet silah, 2 adet bıçak, 8 aderşarjör, 106 adet fişek, 223 adet sentetik ecza hapı, 84,70 gram metamfetamin, 7,52 gram uyuşturucu madde içerikli tütün, 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.
Trafik denetimleri çerçevesinde de 3 bin 646 araç kontrol edildi. Eksiklikleri bulunan 15 araca 226 bin 936TL idari para cezası uygulandı. - ÇORUM