Çorum'un Bayat ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev ile bir ahır kullanılamaz hale geldi.

Olay, Bayat'a bağlı Akseki köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.G.'ye ait 2 katlı ahşap evde çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve orman ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınan yangında, 2 katlı ahşap ev ve bir ahır kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken, yanan evden çıkartılan ziynet eşyaları itfaiye ekiplerince sahiplerine teslim edildi.

Jandarma ekipleri, elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı