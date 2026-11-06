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Çorum Alaca'da otomobil bariyerlere çarptı, kazada 5 kişi yaralandı

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Çorum Alaca'da otomobil bariyerlere çarptı, kazada 5 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Çorum Alaca'da otomobil bariyerlere çarptı, kazada 5 kişi yaralandı
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Çorum'un Alaca ilçesinde Yozgat-Alaca karayolu Sincan köyü kavşağında otomobilin virajı alamayarak bariyerlere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı; ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

Çorum'un Alaca ilçesinde otomobilin virajı alamayarak bariyerlere çarpması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Yozgat-Alaca karayolu Sincan köyü kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.E. (62) yönetimindeki 42 CZD 90 plakalı otomobil, virajı alamayarak kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde yolcu olarak bulunan S.E. (35), F.E. (61), D.E. (4), M.E. (38) ve İ.E. (22) yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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