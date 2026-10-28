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Çorum Alaca'da minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

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Çorum Alaca'da minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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Çorum’un Alaca ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Cumhuriyet Caddesi kavşağında meydana gelen kazada ilk müdahalesi yapılan yaralı, Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesi Cumhuriyet Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin K. idaresindeki 19 AHK 532 plakalı minibüs ile Y.B.T. yönetimindeki 19 AGV 565 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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