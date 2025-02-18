Özel, ismini vermeden İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti

İsmini vermeden İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Zelenski görüşmesi başladı

Oyun dışı kalan lider, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koştu
İstanbul'da göz gözü görmeyecek, özellikle 2 günde dikkat çekildi

İstanbul'da göz gözü görmeyecek kar için 2 güne dikkat çekildi
Yenidoğan Çetesi davasında 3. duruşma! Hiç görmediği bebekle ilgili tepki çeken sözler

"Hiç görmedim" dediği Kaya bebekle ilgili tepki çeken sözler

Çorum Alaca'da Hafif Ticari Araçlar Çarpıştı, Kaza Şans Eseri Yaralısız Atlatıldı

Çorum Alaca'da Hafif Ticari Araçlar Çarpıştı, Kaza Şans Eseri Yaralısız Atlatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Alaca ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucunda sürücüler yara almadan kurtuldu. Olayda herhangi bir yaralanma olmaması sevinçle karşılandı.

Çorum'un ilçesi Alaca'da iki hafif ticari aracın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada sürücüler yara almadan kurtuldu.

Kaza, Alaca ilçesi Cengiz Topel Caddesi Selçuklar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Ü. yönetimindeki 34 FEU 394 plakalı hafif ticari araç ile İsmail K. yönetimindeki 60 AEV 599 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpmanın ertkisi ile savrulan İsmail K. yönetimindeki hafif ticari araç, bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen polis ekiplerinin incelemesinin ardından araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Skandal sözler için harekete geçildi
img

Dövdükleri arkadaşlarını camdan atıp öldürdüler
img

Can derdindeki hastayla fiyat pazarlığı skandalında yeni gelişme
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dövdükleri arkadaşlarını camdan atıp öldürdüler

Dövdükleri arkadaşlarını camdan atıp öldürdüler
Galatasaray-AZ Alkmaar maçını Anthony Taylor yönetecek

İşte Galatasaray'ın kader maçını yönetecek hakem
Dursun Özbek TFF'nin tarihi teklifini reddetti

TFF'nin tarihi teklifini reddetti
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Türkiye'ye ayak basan Zelenski'nin ilk durağı Anıtkabir oldu

Masaya oturamayan Zelenski Türkiye'de! İlk durağı bakın neresi oldu
Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal sözler! Aileler harekete geçti

Skandal sözler için harekete geçildi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.