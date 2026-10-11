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Çorum Alaca'da Alaca-Zile kara yolunda iki aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

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Çorum Alaca'da Alaca-Zile kara yolunda iki aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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Çorum'un Alaca ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı; polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Çorum'un Alaca ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca-Zile kara yolu Ünalan köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ç. idaresindeki 55 AOE 711 plakalı otomobil ile Y.Y. yönetimindeki 06 DHF 267 plakalı Fiat marka hafif ticari araç çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan H.D., A.D. ve M.M.Ç. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezini araması üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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