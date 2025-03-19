Çorlu'da zincirleme kaza: 3'ü askeri personel 6 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da iki otomobil ile pikap aracın karıştığı zincirleme kazada 3'ü askeri personel 6 kişi yaralandı.

Kaza, Önerler Mahallesi Çanakkale Şehitler Bulvarı ile Ziya Gökalp Bulvarı sapağında meydana geldi. Seyir halindeki askeri pikap araç ile iki otomobil zincirleme kazaya karıştı.

Yaralıların olduğu bilgisi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık personeli ve jandarma sevk edildi. Kaza sonrası yaralanan 3'ü askeri personel 6 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne ve özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya karışan 3 araçta da büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Olay yerinde konuşan Taksici esnafı Servet Öz, "Burada sık sık trafik kazalarına denk geliyoruz. Artık daha fazla insanın canı yanmasını kimse istemez. Lütfen sayın Candan başkandan rica ediyoruz, buraya bir hız kesici tümsek ve ışıklandırma sistemi konulsun" dedi.