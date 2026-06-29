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Çorlu'da yol verme kavgası kamerada

Çorlu'da yol verme kavgası kamerada
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan yumruklu kavga, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sonlandırıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde trafikte sürücüler arasında çıkan yol verme kavgası, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sonlandırıldı.

Olay, Çorlu ilçesi Erdal İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte seyir halindeki sürücüler arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Çevrede bulunan vatandaşlar kavgaya müdahale ederek, tarafları güçlükle ayırdı. O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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