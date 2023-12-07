Çorlu'da Yeni Yolda Yaralamalı Kaza

Tekirdağ Çorlu'da yeni yapılan Kuzey Yolu'nda ilk yaralamalı kaza meydana geldi. Servis minibüsünün çarptığı 9 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk yaralandı.

Kaza, Çorlu ilçesi Halit Ziya Uşaklıgil Caddesi'nden Fatih Caddesi'ne bağlanan yeni yapılan yolda (Kuzey Yolu Projesi) meydana geldi. Fatih Caddesi istikametine seyreden L.B. idaresindeki servis minibüsü, bir anda yaya olarak yola fırlayan yabancı uyruklu 9 yaşındaki kız çocuğuna çarptı.

Kaza sonrası yaralanan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralı çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Öte yandan olay yerinde toplanan bazı vatandaşlar, yeni yapılan yolda araçların hız yaptığını öne sürdü. Gazetecilere konuşan servis şoförleri ise küçük yaşta çocukların yola kontrolsüz çıktığını savundu. - TEKİRDAĞ