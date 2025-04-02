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Çorlu'da Yabancı Uyruklular Arasında Kavga: 1 Yaralı

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Tekirdağ Çorlu'da yabancı uyrukluların karıştığı kavgada bir kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çorlu'da kavga: 1 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da yabancı uyrukluların karıştığı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Şeyh Sinan Mahallesi Kumyol Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu şahıslar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada yabancı uyruklu 1 şahıs yaralandı.

İhbar üzerine yaralı şahıs, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Çorlu'da Yabancı Uyruklular Arasında Kavga: 1 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR - 3.Sayfa
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