Çorlu'da Yabancı Uyruklular Arasında Kavga: 1 Yaralı
Tekirdağ Çorlu'da yabancı uyrukluların karıştığı kavgada bir kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Çorlu'da kavga: 1 yaralı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da yabancı uyrukluların karıştığı kavgada 1 kişi yaralandı.
Olay, Şeyh Sinan Mahallesi Kumyol Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu şahıslar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada yabancı uyruklu 1 şahıs yaralandı.
İhbar üzerine yaralı şahıs, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR - 3.Sayfa