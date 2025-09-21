Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi'nde 18-21 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 2 kilogram 297 gram çeşitli uyuşturucu madde ve 84 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Çalışmalarda 25 şahıs hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçundan adli işlem yapılırken, 2 şahıs ise 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis ekiplerinin, vatandaşların desteğiyle Çorlu ilçesindeki Hıdırağa Mahallesi başta olmak üzere kent genelinde uyuşturucu ile mücadelesini kesintisiz sürdüreceği bildirildi. - TEKİRDAĞ