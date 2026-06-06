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Tekirdağ'da otomobilin çarptığı motosikletten fırladılar

Tekirdağ'da otomobilin çarptığı motosikletten fırladılar
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Tekirdağ Çorlu'da sollama yapmak isteyen otomobilin çarptığı motosikletten fırlayan 2 genç yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.

Tekirdağ Çorlu'da sollama yapmak isteyen otomobilin çarptığı motosikletten fırlayan 2 gencin yaralandığı kaza kameraya yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Cemaliye Mahallesi'nde meydana geldi. Yokuş yukarı çıkan H.B. idaresindeki otomobil, iddiaya göre, sollama yapmak istediği sırada aynı yönde önünde seyreden B.S.'nin kullandığı motosiklete çarptı.

Otomobilin çarpması sonucu motosikletten fırlayan sürücü B.S. ve arkasında bulunan yolcu C.G. yaralandı. Yaralanan iki genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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