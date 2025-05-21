Çorlu'da Motosiklet Yaya Geçidinde Yaralanmalara Neden Oldu

Çorlu'da Motosiklet Yaya Geçidinde Yaralanmalara Neden Oldu
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, yaya geçidinden geçen bir kişiye motosiklet çarparak yaralanmasına sebep oldu. Olay yerine sağlık ekipleri müdahale etti.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaya geçidinden geçerken motosikletin çarptığı bir kişi yaralandı.

Kaza, Salih Omurtak Caddesi üzeri Eski Gaziler Parkı mevkiinde meydana geldi. Otogar istikametine seyreden İ.E.'nin kullandığı motosiklet, yaya geçidinden geçen yaya İ.Ç.ye çarptı. Kazada yaralanan İ.Ç., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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