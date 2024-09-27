Çorlu'da Motosiklet ve Yaya Kazası: 2 Yaralı
Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet ile yaya çarpıştı. Olayda 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Çorlu'da trafik kazası: 2 yaralı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da motosiklet ile yayanın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Reşadiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzeri Çeşme Durağı mevkiinde meydana geldi. R.B.'nin kullandığı motosiklet, yoldan geçen yaya D.K.'ye çarptı
Kaza sonrası motosiklet sürücüsü ve yaya yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.