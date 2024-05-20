Çorlu'da motosiklet kazası: 1 kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili polis inceleme başlattı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Hıdırağa Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzerinde meydana geldi. Çerkezköy yolu üzerinden Ergene istikametine seyreden E.Ç.'nin kullandığı motosiklet, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan E.Ç., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ