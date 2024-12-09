Yerde can çekişen karısının başında böyle bekledi

Çorlu'da kıskançlık krizi cinayetle bitti-Karısını başka erkekle yakalayan koca, önce birlikte olduğu şahsı öldürdü ardından eşini de bıçaklayarak ağır yaraladı.

EŞİNİ BIÇAKLADI, 1 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

İddiaya göre, A.E. (33), bir börekçi dükkanında eşi M.A.'yı ile birlikte olduğu H.K.'i görünce kıskançlık krizi geçirdi. Çılgına dönen adam önce H.K'yi, sonra da eşini bıçakladı. H.K. olay yerinde hayatını kaybederken, eşi M.E. ise ağır yaralandı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Yaralı kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoğun bakıma alınan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

BIÇAKLADIĞI EŞİNİN BAŞINDA BEKLEDİ

Olay yerinden kaçan AE., ise bindiği bir otomobilde Devriye ekiplerin kovalamaca sonrası Çorlu Devlet Hastanesi mevkiinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Öte yandan evli çiftin ve H.K.'nin işitme ve konuşma engelli olduğu öğrenildi. Öte yandan olaydan hemen sonra cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde, adamın kanlar içinde yerde yatan eşinin başında beklediği görüldü.