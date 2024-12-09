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Yerde can çekişen karısının başında böyle bekledi

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, karısını başka bir erkekle gören koca, önce o adamı bıçaklayarak öldürdü, ardından eşini de ağır yaraladı. Adamın, kanlar içinde yerde yatan karısının başında beklediği anlar kameraya yansıdı.

Çorlu'da kıskançlık krizi cinayetle bitti-Karısını başka erkekle yakalayan koca, önce birlikte olduğu şahsı öldürdü ardından eşini de bıçaklayarak ağır yaraladı.

EŞİNİ BIÇAKLADI, 1 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

İddiaya göre, A.E. (33), bir börekçi dükkanında eşi M.A.'yı ile birlikte olduğu H.K.'i görünce kıskançlık krizi geçirdi. Çılgına dönen adam önce H.K'yi, sonra da eşini bıçakladı. H.K. olay yerinde hayatını kaybederken, eşi M.E. ise ağır yaralandı.

Çorlu'da Kıskançlık Cinayeti: Eşini ve Adamı Bıçakladı

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Yaralı kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoğun bakıma alınan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

BIÇAKLADIĞI EŞİNİN BAŞINDA BEKLEDİ

Olay yerinden kaçan AE., ise bindiği bir otomobilde Devriye ekiplerin kovalamaca sonrası Çorlu Devlet Hastanesi mevkiinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Öte yandan evli çiftin ve H.K.'nin işitme ve konuşma engelli olduğu öğrenildi. Öte yandan olaydan hemen sonra cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde, adamın kanlar içinde yerde yatan eşinin başında beklediği görüldü.

Yerde can çekişen karısının başında böyle bekledi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR - 3.Sayfa
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Sokaklar böyle psikopatlarla dolu suçlular dışarda kolunu geze geze dolaşıyor herkes dikkatli olsun

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Haber Yorumlarıaydın ayaydın:

Ceza almaması lazım...

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Haber YorumlarıKenan Star:

laik türkiye nolacak

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Haber Yorumlarıcumali inan:

Yazık yaa. Şimdi buna birde ceza verirler. Ben bu laisizmin, böyle adaletin taa

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Haber YorumlarıMehmet Kılıç:

olması gereken adalet saglanmis

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Haber YorumlarıEGEBAY ELEKTRİK:

ceza almamalı...

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Haber YorumlarıÖzcan Özcan:

KENAN STAR,SUUDİ ARABİSTAN DA LAİK OLDU OHHHHHHH OHHHHHHH OHHHHHHHHHHHHHHHH

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Güvensiz Türkiye , Adalet hukuk sistemi çökmüş Eğitimsiz kesim kadınları katlediyor ak troller ise laik sistem diyip algı peşinde yazık sizin zihniyetinize üzülüyorum ülkeyi düşürdüğünüz hale

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Haber YorumlarıÖzcan Özcan:

MURAT ÇELİK, KIZINA SAHİP ÇIKMIYORSUN AHLAKLI YETİŞTİRMİYORSUN MİLLETİN BAŞINI YAKIYOR.

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