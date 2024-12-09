Yerde can çekişen karısının başında böyle bekledi
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, karısını başka bir erkekle gören koca, önce o adamı bıçaklayarak öldürdü, ardından eşini de ağır yaraladı. Adamın, kanlar içinde yerde yatan karısının başında beklediği anlar kameraya yansıdı.
Çorlu'da kıskançlık krizi cinayetle bitti-Karısını başka erkekle yakalayan koca, önce birlikte olduğu şahsı öldürdü ardından eşini de bıçaklayarak ağır yaraladı.
EŞİNİ BIÇAKLADI, 1 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ
İddiaya göre, A.E. (33), bir börekçi dükkanında eşi M.A.'yı ile birlikte olduğu H.K.'i görünce kıskançlık krizi geçirdi. Çılgına dönen adam önce H.K'yi, sonra da eşini bıçakladı. H.K. olay yerinde hayatını kaybederken, eşi M.E. ise ağır yaralandı.
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Yaralı kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoğun bakıma alınan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
BIÇAKLADIĞI EŞİNİN BAŞINDA BEKLEDİ
Olay yerinden kaçan AE., ise bindiği bir otomobilde Devriye ekiplerin kovalamaca sonrası Çorlu Devlet Hastanesi mevkiinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Öte yandan evli çiftin ve H.K.'nin işitme ve konuşma engelli olduğu öğrenildi. Öte yandan olaydan hemen sonra cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde, adamın kanlar içinde yerde yatan eşinin başında beklediği görüldü.