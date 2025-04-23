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Çorlu'da Deprem Anı: Kafeteryalarda Korku ve Panik

Çorlu'da Deprem Anı: Kafeteryalarda Korku ve Panik
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem anında kafeteryada bulunan vatandaşların yaşadığı korku ve panik anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde depreme kafeteryalarda yakalanan vatandaşların korku ve panik anları kameralara yansıdı.

Silivri açıklrında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin en yoğun hissedildiği şehirlerden biri olan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden deprem anına ait güvenlik kamerası görüntüleri vatandaşların yaşadığı korku ve panik anlarını ortaya koydu. Çorlu ilçe merkezindeki bazı kafeteryalarda depreme yakalananlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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