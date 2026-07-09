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Tekirdağ'da atık döküm alanında yangın: Alevler geceyi aydınlattı

Tekirdağ'da atık döküm alanında yangın: Alevler geceyi aydınlattı
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Tekirdağ Çorlu'da gece yarısı atık döküm alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla söndürüldü. Gökyüzünü siyah duman kaplarken plastik yanığı kokusu çevre mahallelerde rahatsızlığa yol açtı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Tekirdağ Çorlu'da gece yarısı atık döküm alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla söndürüldü. Gökyüzünü yoğun siyah duman tabakası kaplarken plastik yanığı kokusu da rahatsızlığa neden oldu.

Yangın, Çorlu ilçesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzerindeki (kamyon yolu) atık döküm alanında gece 02.30 sıralarında meydana geldi. Yangından dolayı gökyüzünü kaplayan yoğun siyah duman ilçenin bir çok noktasından fark edildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Hıdırağa Polis Noktası ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alarak vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı.

Yangınla birlikte çevreye yayılan plastik yanığı kokusu özellikle Hıdırağa ve Şeyhsinan mahallelerinde ciddi biçimde hissedildi. Evlere kadar giren koku nedeniyle vatandaşlar rahatsızlık duyduklarını dile getirdi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonrası söndürülen yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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