Çorlu'da 2 kişinin yaralandığı kavga anı kamerada

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir grup genç arasında çıkan tekme ve yumruklu kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 04.00 sıralarında Cemaliye Mahallesi Akıncılar Caddesi üzerinde meydana geldi. Alkollü oldukları iddia edilen bir grup genç arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıslar tekme yumruklarla birbirine girdi. Kavgada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı. Olayla ilgili 4 kişiye işlem yapıldığı öğrenildi. İki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Öte yandan kavga anı kameraya yansıdı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı