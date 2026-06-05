Haberler

Çorlu'da 2 kişinin yaralandığı kavga anı kamerada

Çorlu'da 2 kişinin yaralandığı kavga anı kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen bir grup genç arasında çıkan tekme ve yumruklu kavgada 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 4 kişiye işlem yapıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir grup genç arasında çıkan tekme ve yumruklu kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 04.00 sıralarında Cemaliye Mahallesi Akıncılar Caddesi üzerinde meydana geldi. Alkollü oldukları iddia edilen bir grup genç arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıslar tekme yumruklarla birbirine girdi. Kavgada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı. Olayla ilgili 4 kişiye işlem yapıldığı öğrenildi. İki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Öte yandan kavga anı kameraya yansıdı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu! Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...

Test sonuçları belli oldu! Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Daltonlar'ın hedefindeki Engin Polat cenazede çelik yelek giydi

Daltonlar'ın hedefindeki Engin Polat cenazede böyle önlem aldı
25 yaşındaki genç kızın acı sonu: Yanarak can verdi

Daha 25 yaşındaydı! Diri diri yandı
Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları

Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları
Görüntü Türkiye'den! Günde 6 gram altın buluyorlar, duyan oraya koşuyor

Günde 6 gram altın buluyorlar, duyan oraya koşuyor
Ve bomba patladı! Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor

Ve bomba patladı! Galatasaray milli yıldızı transfer ediyor
Erman Toroğlu'nun aylık geliri dudak uçuklattı

Erman Toroğlu'nun aylık geliri dudak uçuklattı
İşte cezaevinden tahliye olan Mükremin Gezgin'in son hali

İşte cezaevinden tahliye olan Mükremin Gezgin'in son hali