Çorlu'da 7 Katlı Apartman Çatısı Alev Alev Yandı

Çorlu'da 7 Katlı Apartman Çatısı Alev Alev Yandı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 7 katlı bir apartmanın çatısında yangın meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, apartman daireleri boşaltıldı. Yangın kontrol altına alındı, çıkış sebebi araştırılıyor.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 7 katlı apartmanın çatısı alev alev yandı.

Zafer Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı mevkiinde 7 katlı bir apartmanın çatısı henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Çatının tamamını saran alevler ve yükselen dumanlar civardaki mahallelerden de görüldü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ve su tankeri sevk edildi. Uyarıların ardından apartman daireleri boşaltıldı.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü. Apartman çatısı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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