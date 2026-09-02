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Bartın'da Çöp Konteyneri Yangını Mahalleli Tarafından Söndürüldü

Bartın'da Çöp Konteyneri Yangını Mahalleli Tarafından Söndürüldü
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Bartın Çaydüzü Mahallesi'nde bir çöp konteynerinde çıkan yangın, vatandaşların su bidonları ve kovalarıyla müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangının, çöpe atılan camların güneş ışınlarını yansıtmasıyla çıktığı tahmin ediliyor.

Bartın'da çöp konteynerinde çıkan yangın mahalleli tarafından söndürüldü.

Bartın merkezde bulunan Çaydüzü Mahallesi'ndeki bir çöp konteynerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının fark eden vatandaşlar, etkisini artıran alevlere müdahale etti. Vatandaşların getirdiği su bidonları ve kovaları ile yangın söndürüldü. Yangın sebebinin ise çöpe atılan camların güneş ışınları ile etkisi sonucunda olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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