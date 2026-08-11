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Kağıthane'de çöp kavgası: Burun kırıp bıçakladılar

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Kağıthane'de çöp atma yüzünden çıkan kavgada 14 yaşındaki B.Ç., Meltem G.'nin burnunu kırdı; ardından B.Ç.'nin yakını Ali B., Meltem G.'nin kardeşi Özgür G.'yi bıçakladı. B.Ç. serbest bırakılırken Ali B. tutuklandı.

İstanbul Kağıthane'de çöp atma nedeniyle çıkan kavgada 14 yaşındaki çocuk, kadının burnunu kırdı. Kadının kardeşi ise daha sonra çıkan kavgada çocuğun yakını tarafından göğsünden bıçaklandı. Olayla ilgili gözaltına alınan çocuk serbest bırakılırken, yakını ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 8 Ağustos Pazar günü saat 22.00 sıralarında Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çöp atmak için dışarı çıkan Meltem G. ile kendisine "Buraya çöp atamazsın" diyen B.Ç. (14) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.Ç., Meltem G.'yi darbetti. Aldığı darbeler sonucu kadının burnu kırıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Meltem G., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. B.Ç. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kardeşini de bıçakladı

Olayın ardından B.Ç.'nin yakını Ali B. de sokağa gelerek Meltem G.'nin kardeşi Özgür G. ile tartıştı. Taraflar arasında çıkan kavganın büyümesi üzerine Ali B., Özgür G.'yi göğsünden bıçakladı. Kavga sırasında Ali B. de elinden yaralandı. Ağır yaralanan Özgür G., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Özgür G.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Elinden yaralanan Ali B. de hastanede tedavi altına alındı.

Tutuklandı

Gözaltına alınan B.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. B.Ç., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınan Ali B. ise çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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