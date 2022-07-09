Çocuklu kadına telefonunu yazdığı kağıdı veren şahıs, otobüs şoförü ve yolcular tarafından feci şekilde dövüldü

İzmir'de vatandaşların kaydettiği görüntü sosyal medyada gündem yarattı. İddiaya göre otobüste kucağındaki bebeğiyle seyahat eden bir kadın, yolculardan birinin kendisine uzattığı notla çılgına döndü.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ VE YOLCULAR DARBETTİ

Otobüste seyahat eden bir şahsın uzattığı kağıtta telefonun numarasının yazdığını gören kadının tepkisi sonrası olaya otobüs şoförü ve vatandaşlar da dahil olunca ortalık fena karıştı.

"YAPTIK BİR CAHİLLİK" DEDİ AMA KURTULAMADI

Şoför ve yolcular tarafından uzun süre darbedilen şahıs, skandal hareketini "Yaptık bir cahillik" sözleriyle geçiştirmeye çalışsa da vatandaşlar tarafından otobüsten indirilerek polise teslim edildi.

VATANDAŞLARIN TEPKİSİ SERT OLDU

İnternette çok sayıda vatandaşın paylaştığı görüntülerde, otobüsten indirilen şahsın, kendisine yönelik tepkilere yanıt vermeye çalıştığı ancak aralarında genç kızların da bulunduğu çok sayıda kişinin darp edilen şahsa sesini yükselttiği anlar yer aldı.

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