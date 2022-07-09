Çocuklu kadına telefonunu yazdığı kağıdı veren şahıs, otobüs şoförü ve yolcular tarafından feci şekilde dövüldü
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İzmir'de iddiaya göre kucağında bebek taşıyan bir kadına, telefon numarasını yazdığı kağıdı veren şahıs, otobüs şoförü ve yolcular tarafından dövüldü. Sosyal medyaya düşen görüntülerde aldığı darbelerle yere yığılan şahsın, vatandaşların tepkisine "Yaptık bir cahillik" sözleriyle yanıt verdiği ve bu ifadenin çevredekileri daha da sinirlendirdiği anlar yer aldı.
İzmir'de vatandaşların kaydettiği görüntü sosyal medyada gündem yarattı. İddiaya göre otobüste kucağındaki bebeğiyle seyahat eden bir kadın, yolculardan birinin kendisine uzattığı notla çılgına döndü.
Otobüste seyahat eden bir şahsın uzattığı kağıtta telefonun numarasının yazdığını gören kadının tepkisi sonrası olaya otobüs şoförü ve vatandaşlar da dahil olunca ortalık fena karıştı.
Şoför ve yolcular tarafından uzun süre darbedilen şahıs, skandal hareketini "Yaptık bir cahillik" sözleriyle geçiştirmeye çalışsa da vatandaşlar tarafından otobüsten indirilerek polise teslim edildi.
İnternette çok sayıda vatandaşın paylaştığı görüntülerde, otobüsten indirilen şahsın, kendisine yönelik tepkilere yanıt vermeye çalıştığı ancak aralarında genç kızların da bulunduğu çok sayıda kişinin darp edilen şahsa sesini yükselttiği anlar yer aldı.