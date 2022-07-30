Dilencilik yaparken yakalandı, mal varlığını araştıran ekipler hayretler içerisinde kaldı - Haberler

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Dilencilik yaparken yakalandı, mal varlığını araştıran ekipler hayretler içerisinde kaldı

Bursa'da dilencilik yapan yabancı uyruklu bir şahıs zabıtaya yakalandı. Zabıta tarafından şahısla ilgili yapılan araştırmada ise ilginç detaylar ortaya çıktı. Ekipler, dilencinin üzerine kayıtlı bir ev bir de minibüs tespit etti.

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Gemlik'te Doktor Ziya Kaya Mahallesi Yalova Yolu üzerinde çocukların zorla dilendirildiği ihbarı üzerine hareket eden Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çocuklarına zorla dilencilik yaptırdığı öne sürülen yabancı uyruklu M.M. ile akrabası olan M.A.M.'yi, direnmelerine rağmen zabıta müdürlüğüne götürdü.

Zabıtaya yakalanan yabancı uyruklu dilencinin mal varlığı kayıtlarda ortaya çıktı

ESKİŞEHİR'DE EVİ VARMIŞ

Yapılan aramada M.M.'nin üzerinden, çocukların dilenerek topladığı tahmin edilen 570 TL para ile minibüs anahtarı çıktı. Bu minibüs ile çocukları dilenecekleri mahallere getirip- götürdüğü öne sürülen M.M.'nin, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde de bir evinin bulunduğu ortaya çıktı.

Zabıtaya yakalanan yabancı uyruklu dilencinin mal varlığı kayıtlarda ortaya çıktı

277 TL PARA CEZASI UYGULANDI

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan araştırmada herhangi bir suç kaydı bulunmayan M.M. ile M.A.M.'ye Kabahatler Kanununa Muhalefet suçundan 277'şer TL para cezası uygulandı.

Zabıtaya yakalanan yabancı uyruklu dilencinin mal varlığı kayıtlarda ortaya çıktı

Demirören Haber Ajansı / Kazım Blut - 3. Sayfa

Eskişehir Zabıta Gemlik 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

Omurilik Sarmsağı :

Geçen bi düğüne gittim. Kapıda elinde davulla bekleyen bi dilenci vardı. Düğün sahipleri dilenci kiralamış. Davula tık edip kapıdan girenlerden para istiyor. Sonra masaya geçtik, dilencilik yapan garsonlar vardı, tabak bırakıp para dileniyorlardı.

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Arman Usa:

270tl? Sakami bu? Niye sinirdisi edilmiyor?

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Davut :

Aynen. Türkiye de madem geçinemeyip dileniyor, kendi memleketinde yaşasın

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