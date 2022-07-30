Dilencilik yaparken yakalandı, mal varlığını araştıran ekipler hayretler içerisinde kaldı
Bursa'da dilencilik yapan yabancı uyruklu bir şahıs zabıtaya yakalandı. Zabıta tarafından şahısla ilgili yapılan araştırmada ise ilginç detaylar ortaya çıktı. Ekipler, dilencinin üzerine kayıtlı bir ev bir de minibüs tespit etti.
Gemlik'te Doktor Ziya Kaya Mahallesi Yalova Yolu üzerinde çocukların zorla dilendirildiği ihbarı üzerine hareket eden Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çocuklarına zorla dilencilik yaptırdığı öne sürülen yabancı uyruklu M.M. ile akrabası olan M.A.M.'yi, direnmelerine rağmen zabıta müdürlüğüne götürdü.
ESKİŞEHİR'DE EVİ VARMIŞ
Yapılan aramada M.M.'nin üzerinden, çocukların dilenerek topladığı tahmin edilen 570 TL para ile minibüs anahtarı çıktı. Bu minibüs ile çocukları dilenecekleri mahallere getirip- götürdüğü öne sürülen M.M.'nin, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde de bir evinin bulunduğu ortaya çıktı.
277 TL PARA CEZASI UYGULANDI
Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan araştırmada herhangi bir suç kaydı bulunmayan M.M. ile M.A.M.'ye Kabahatler Kanununa Muhalefet suçundan 277'şer TL para cezası uygulandı.