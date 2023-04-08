Çocuklarını okula götürmek için motosiklet almak istedi, bütün birikimini dolandırıcılara kaptırdı

Kastamonu'da çocuklarını okula götürebilmek için motosiklet almak isteyen kadın, internet dolandırıcıları tarafından 12 bin TL dolandırıldı. Tüm birikimini dolandırıcılara kaptıran kadın, tek isteğinin şahısların yakalanması ve başkalarını da dolandırmaması olduğunu söyledi.

Kastamonu'da ailesi ile birlikte geçimini hurdacılık yaparak sağlayan Hanım Şakar, çocuklarını okula götürebilmek için motosiklet almaya karar verdi. İnternette sepetli ve elektrikli motosiklet ilanını gören Şakar, ilan sahibine ulaştı. İlan sahibiyle motosikleti almak için 13 bin TL'ye anlaşan Hanım Şakar, birikimleri ile aldıkları altınları bozdurmaya karar verdi. Kolundaki altınları kuyumcuya giderek bozduran Şakar, daha sonra ilan sahibiyle irtibata geçti. Elektrikli motosikletin kendisine gönderilmek üzere araca yüklendiğini gösteren videoların atılması üzerine Şakar, anlaştıkları parayı verilen banka hesabına gönderdi. Parayı gönderdikten sonra şahıslara bir daha ulaşamayan Hanım Şakar, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne giderek şahıslar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Annesinin dolandırıldığını öğrenen Volkan Parlak da dolandırıcılarla irtibata geçti. Şahıslar, dolandırdıkları kişinin annesi olduğunu söyleyen Volkan Parlak'ı telefondan engelledi.

Geçimlerini hurdacılık yaparak sağlayan Hanım Şakar, "İki tane çocuğum var. Onları okula götürmek için bir tane motosiklet almaya karar verdik. Sosyal medyada dolaşırken ilana denk geldim. İlana mesaj attım, o da bana '13 bin TL gönder, ben de size motoru göndereyim' dedi. Ankara'da olduğunu söyledi ve kargoya vereceğini belirtti. Tamam dedik, eşimle de görüştük ve zar zor biriktirdiğimiz paralarla aldığım altınları bozdurdum. Daha sonra şahıslar bana IBAN numarası attılar. İlk başta inanmadım. Ardından bana motorun kargo aracına yüklendiğine dair videolar ve fotoğraflar attılar. Böyle yapınca ben de inandım. Sonra parayı gönderdim. 13 bin TL parayı verdikleri hesaba gönderince beni hemen engellediler. Arkasından da oğlum aradı, oğlumu da engellediler. Motor halen bize gelmedi" dedi.

"Başka vatandaşları da dolandırmışlar"

Aynı şahısların başka vatandaşları da dolandırdığını öğrendiğini belirten Hanım Şakar, "Olayın ardından ben bu şahısları internetten araştırmaya başladım. Motoru aldıkları şahsa ulaştım. Şahıs bana, 'Sen bunları hiç görmedin mi? Haberlere daha önce çıkmışlar, herkesi dolandırmışlar, internete motor dolandırıcısı diye yaz, görürsün' dedi. Ben de internete yazdım, baktım gerçekten beni dolandıran, bana videolar atan aynı kişiler ve aynı motor. Onları da dolandırmışlar, beni de dolandırdılar. Her şeyimi kaybettim. Sıfıra düştük" şeklinde konuştu.

"Bundan sonra kimseyi dolandıramasınlar"

Dolandırıcıların yakalanmasını isteyen Şakar, "Benim tek isteğim, dolandırıcıların yakalanması ve benim gibi başkalarını da dolandırmamaları. Bir daha böyle olayların olmamasını ve onlardan paramı almak istiyorum. Çünkü onlar benim çocuklarımın rızkını yediler. Hurdacılık yaparak, çöp toplayarak biz o paraları biriktirdik. Herkesin canını acıtıyorlar, benim tek isteğim yakalanmaları. Bir de bundan sonra kimseyi dolandıramasınlar. Bizim her şeyimiz gitti" ifadelerini kullandı.

"Bizim canımız yandı, başkalarının canı yanmasın"

Annesine satmak istedikleri aynı motor ve aynı yöntemle kendisini de dolandırmak istediklerini ifade eden Volkan Parlak ise, "Annemi dolandırdıklarını öğrendim. Annemi arayıp şahısların kim olduğunu sordum. Annemden telefon numarasını aldım. Aynı şekilde ben de şahıslara yazdım, 'Motor satıyor musunuz? Ben motorun alıcısıyım' dedim. O da 'Evet kardeşim, satıyoruz' dedi. Ne kadar olduğunu sordum, '13 bin TL' dedi. Ben motoru alayım dedim ve aradım. Aradığımda 'Siz, Hanım Şakar isminde bir kadını dolandırdınız. Annem olur o benim, çocukları var, hurdacılık yaparak o paraları biriktirdiler. Zar zor topladılar, çocuklarını okula bırakabilmek için alacağız dedik. Aldığımız motorumuz gelmedi' dedim. 'Kastamonu'dan mı arıyorsun?' dedi. Evet deyince telefonu yüzüme kapattı ve beni de engelledi. Şu anda hiçbirine ulaşamıyoruz. Arıyoruz açmıyorlar. Eşimin telefonundan aradım, 'Niye beni engellediniz, motoru niye göndermediniz' diye sordum. O numarayı da engellediler. Şahısların bulunmasını istiyoruz. Bu şekilde bizleri dolandırdılar ama başkalarını da dolandırmasınlar. Onların da paralarını almasınlar. Günahtır, herkes bu paraları çaydan toplamıyor. Herkes dişinden tırnağından arttırarak bu paraları biriktiriyor. Bizim canımız yandı, başkalarının canı yanmasın. Yakalansınlar, Allah'larından bulsunlar" şeklinde konuştu. - KASTAMONU