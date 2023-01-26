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Çocuklarını hırsızlıklarına alet ettiler, o anlar kameralarda

3. Sayfa Haberleri

Çocuklarını hırsızlıklarına alet ettiler, o anlar kameralarda

Bursa'da 1'i çocuk 4 şüpheli şahsın kuyumcu dükkanında yaptığı altın hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da 1'i çocuk 4 şüpheli şahsın kuyumcu dükkanında yaptığı altın hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Kapalıçarşı'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1'i çocuk 4 şüpheli şahıs bir kuyumcu dükkanına girdi. 3 şüpheli kuyumcuyu oyalarken yanlarında getirdikleri çocukları ise dükkandan bir adet altın çalarak cebine koydu. Dikkat çekmemek için bir süre daha kuyumcuda duran şüpheliler, daha sonra çıkarak kayıplara karıştı.

Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kapalıçarşı Osmangazi Bursa 3. Sayfa Haberler

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