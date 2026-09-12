Haberler

Çocukların tehlikeli oyunu hastanede bitti: 1 yaralı

Çocukların tehlikeli oyunu hastanede bitti: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman’da yaşı küçük iki arkadaşın, poşete doldurdukları samanlara kolonya döküp ateşe vermesiyle ani parlama sonucu 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da yaşı küçük iki arkadaşın, poşete doldurdukları samanlara kolonya döküp ateşe vermesiyle ani parlama sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Ataköy'de 9 yaşlarında olan Mahmut E. A. ile yanında bulunan bir arkadaşı saman doldurdukları poşetin içerisine kolonya döktü. Yaşı küçük iki arkadaş daha sonra poşeti ateşe verdi.

Poşetin ateşe verilmesi ile ani bir parlama yaşandı. Bu esnada 9 yaşındaki Mahmut E. A., yüzünden yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan çocuğun yüzünde 2. derece yanıkların olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga! 7 ilde eş zamanlı operasyon

7 ilde operasyon! Çok sayıda polis için gözaltı kararı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Litvanya'da cami önünde cuma namazı sırasında 'domuz başı' provokasyonu

Avrupa'da skandal provokasyon! Cuma namazında ortaya çıktılar
İmam nikahında gelin mehir isteğini arşa çıkardı

Gelinin mehir şartını duyan damat kendini tutamadı! Tepkisi olay oldu
Antalya emniyetinde 2 şube müdürü gözaltına alındı

Suçlama vahim! iki üst düzey emniyet müdürü gözaltında
Galatasaray maçı öncesi şok! Trabzonspor, puansız Konyaspor'a kaybetti

Trabzonspor, Galatasaray maçı öncesi ağır yaralı
Davutoğlu'nun oğlunun nikahında dikkat çeken detay! Erdoğan davete katılmadı

Davutoğlu oğlunu evlendirdi! Tüm gözler Erdoğan'ı aradı ama...

Altın piyasasında neler oluyor? 20 yıldır böylesi yaşanmadı

Altın piyasasında neler oluyor? 20 yıldır böylesi yaşanmadı
Hastalara cinsel içerikli film izletilen hastaneden açıklama

Hastalara cinsel içerikli film izletilen hastaneden açıklama