Çocukların sosyal medyada başlayan tartışması cinayetle bitti

İstanbul Başakşehir'de 16 ve 17 yaşındaki iki arkadaşın sosyal medya üzerinden küfürleşmesiyle başlayan kavga cinayetle bitti. Sokakta karşılaşan arkadaşların birbirine çekiç ve bıçakla saldırdığı kavgada Kudbettin Berat Çimenli (16) hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Kağan İ.'nin ifadesinde "Önce o bana çekiçle vurdu, bende kendimi korumaya çalıştım" dediği öğrenildi.

BİRİ BIÇAK DİĞERİ ÇEKİÇ KULLANDI

Dün saat 14.00 sıralarında Şahintepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda Nigar sokaktaki marketin önünde karşılaşan Kudrettin Berat Çimenli ve Kağan İ. henüz bilinmeyen bir nedenle kavga etti. Edinilen bilgiye göre, Kağan İ. çekiçle vururken Kudrettin Berat Çimenli bıçakla saldırdı. Kavgayı görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Kudrettin Berat Çimenli, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kanuni Sultan Süleyman Hastanesine kaldırılırken Kağan İ. koşarak kaçtı. Çimenli, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken Kağan İ., polis tarafından kısa sürede yakalandı.

"KENDİMİ KORUMAK İÇİN YAPTIM" DEDİ

Şüphelinin poliste yapılan sorgusunda, sosyal medya üzerinden nedenini bilmediği bir sebepten dolayı tartıştıklarını ve olay günü karşılaştıklarında da kavga ettiklerini söylediği öğrenildi. Arkadaşının başına çekiçle vurduğunu anlatan şüphelinin kendisini korumak için bıçağını rastgele salladığını anlattığı öğrenildi.